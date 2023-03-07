الليلة.. ”الجريمة والعقاب” على مسرح نهاد صليحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 مساءً - يُقدم المخرج عماد علواني، العرض المسرحي «الجريمة و العقاب»، للروائي الروسي فيودور دوستويفيسكي، اليوم 7 مارس، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، في السابعة مساءً.

ويقول المخرج عماد علواني: «أن الجديد في هذه التجربة أن العرض، يقدمه ثلاثة ممثلين، فقط؛ حيث يجسدون جميع شخصيات الرواية، و أن الفكرة الرئيسية في المسرحية هي الاغتراب في عالم صار تحكمه المادة و الفوارق الطبقية.

ويضيف «علواني»: «وهناك العديد من علامات الاستفهام، والتساؤلات التي تطرحها الرواية إلا أننا نركز في عرضنا المسرحي، على سؤال رئيسي هو: هل يمكن التضحية بحياة فرد واحد أو عشرة أو مئة في مقابل حياة الآلاف؟! .. هل حًقا أن الطبيعة نفسها، تصنف البشر لعاديين واستثنائيين أو خارقين؟.

مسرحية «الجريمة والعقاب»، تأليف دوستويفيسكي، من إعداد: مارلين كامبل وكيرت كولومبوس، وبطولة وتمثيل: عبدالله سعد، نغم صالح، كريم أدريانو، أشعار: محمود البنا، موسيقى: أحمد نبيل، ديكور: هشام عادل، أزياء: رحمة عمر، ماكياج: روان علاء، إكسسوارات: سهيلة الهواري، دراما حركية: مناضل عنتر وإخراج عماد علواني.