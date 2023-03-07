شاهد.. لوسي ساحرة فى مسلسل ”المداح 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:29 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «المداح»، برومو الموسم الثالث بطولة حمادة هلال، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

ويخوض حمادة هلال تحدٍ جديد في مواجهة الجن خلال أحداث «المداح 3» كما يتحدى لوسي والتي تظهر في دور ساحرة، وسيطر الغموض والإثارة على البرومو.

ويذكر أن مسلسل المداح الموسم الثالث يضم العديد من الفنانين؛ أبرزهم رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، أحمد ماهر، محمد مهران، محمد رياض، يسرا اللوزي، حنان سليمان، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وسبق وتحدثت لوسي عن صعوبة دورها في المداح الموسم الثالث، وقالت: "شخصيتي في المداح الموسم الثالث يعتبر من أصعب الشخصيات اللي هجسدها في حياتي لحد دلوقتي من أول ما دخلت مجال التمثيل، وأنا مش ضمن الأرواح اللي هتظهر لـ الشيخ صابر، دوري شخصية غريبة شوية وهنسيبها مفاجأة للناس، وبدرس الشخصية كويس وهي واخدة كل وقتي تقريبًا".