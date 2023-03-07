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بالفيديو.. مصطفى شعبان يروج لـ”بابا المجال” قبل عرضه رمضان 2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:27 صباحاً - روج الفنان مصطفى شعبان، لمسلسله «بابا المجال» المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2023 خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر الفنان مصطفى شعبان، البرومو الرسمي لمسلسله «بابا المجال»، معلقًا: "أخوك على قده بس مافيش حد قده، وفي كارنا مفيش مقارنة".

وظهرت الفنانة سوسن بدر في برومو «بابا المجال» بشخصية والدة الفنان مصطفى شعبان، كما تجسد الفنانة سما إبراهيم دور ساحرة، ويعمل الفنان مصطفى شعبان في أحداث المسلسل بأكثر من مهنة، ولكنه في الأصل قاتل.

ومن ضمن أحداث البرومو، دخول الفنان مصطفى شعبان إلى السجن بسبب ضحاياه العديدة، وأعاد الفنان مصطفى شعبان نفس مشهده في مسلسل ملوك الجدعنة، حيث حدث مشادة بينه وبين أحد الأشخاص المتواجدين في السجن.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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