حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:27 صباحاً - كشف الفنان محمد صبحي المعوقات التي يتعرض لها المسرح، مشيرًا إلى أن الإنتاج ضعيف وأنه يتحمل تكاليف التذاكر، وذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد صبحي: أنا أجري كبير ومش بكسب من المسرح يادوب بنغطي المصاريف اليومية والخشب والحديد والأقمشة والديكورات، وبالتالي أنا مش باخد أجري عشان أقلل من سعر التذاكر خصوصًا أن إنتاج المسرح أصبح ضعيفا.

وتابع محمد صبحي: وبكون سعيد لما المشاهد يطلع من مسرحياتي مستفاد أكتر من المبلغ اللي دفعه في التذكرة، وأنا بختار جمهوري لأن الجمهور يشبه الفنان وبيحترمه من أعماله ومواضيعه وتاريخه، والحمدلله بلاقي المسرح مكتمل العدد في كل مسرحياتي وناس بتجيلي من محافظات بعيدة.

كما تحدث محمد صبحي عن مسلسله المعروف ونيس، حيث قال: «زمان كنت مقتنع أن ونيس مينفعش في عصرنا الحالي، ولكن مع الوقت لقيت أن الجمهور مرتبط بالمسلسل، وكل ما يتذاع من جديد الناس بتتفرج عليه لأنه مسلسل يحمل قيم مهمة وفيه أطفال بيتفرجوا عليه حاليًا».