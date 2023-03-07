اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاجر أحمد تنشر صور جديدة بالمحزق والملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة هاجر أحمد ملكة جمال مصر السابقة بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت هاجر أحمد خلال تواجدها في الشارع أمام سيارة فارهة مرتدية فستان ضيق للغاية من اللون البني وتقوم باستعراض جمالها مع النيو لو الجديد بطريقة أثارت إعجاب الجمهور اما الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وضع احمر الشفاه.

وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور اي الحلاوه دي بجد ماشاءالله- العسل بزيادة اقسم بالله أنا بعشقك.