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تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023.. اتفرج واستمتع من بيتك

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رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023، والذي يبدأ فلكيا يوم الخميس الموافق 23 مارس الحالي، وبالأخص مع تزامنا البحث عن ترددات القنوات الخاص بعرض تلك المسلسلات الرمضانية، وجاء تردد تلك القنوات على النحو التالي.

تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023

1-قناة النهار

القمر الصناعي: نايل سات

على النايل سات: 11727

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

2-قناة النهار اليوم

القمر الصناعي: نايل سات

11488

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3-قناة النهار دراما

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500.

4-قنوات الحياة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12437 أو 10891 أو 10892

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 5/6

ترددات قنوات المسلسلات 2023

5-قناة TEN تن

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 5/6

أو

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12206

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3/4

6-قناة القاهرة والناس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3/4

7-قناة صدى البلد دراما

القمر الصناعي: نايل سات

11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 3/4

8-قناة أون تي في ONTV

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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