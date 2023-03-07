تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023.. اتفرج واستمتع من بيتك

رياض - احمد صلاح - يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير، تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023، والذي يبدأ فلكيا يوم الخميس الموافق 23 مارس الحالي، وبالأخص مع تزامنا البحث عن ترددات القنوات الخاص بعرض تلك المسلسلات الرمضانية، وجاء تردد تلك القنوات على النحو التالي.
تردد قنوات مسلسلات رمضان 2023
القمر الصناعي: نايل سات
على النايل سات: 11727
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
2-قناة النهار اليوم
القمر الصناعي: نايل سات
11488
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
3-قناة النهار دراما
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11430
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500.
4-قنوات الحياة
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12437 أو 10891 أو 10892
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 5/6
ترددات قنوات المسلسلات 2023
5-قناة TEN تن
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11430
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 5/6
أو
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12206
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 3/4
6-قناة القاهرة والناس
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11430
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 3/4
7-قناة صدى البلد دراما
القمر الصناعي: نايل سات
11430
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 3/4
8-قناة أون تي في ONTV
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12379
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4