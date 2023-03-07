شاهد.. برومو مسلسل «كامل العدد» لـ دينا الشربيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:26 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “كامل العدد”، والذى من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، برومو العمل عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

واتضح من البرومو أن مسلسل “كامل العدد” من المقرر أن يجمع بين الكوميديا والرومانسي والدراما، من خلال أم “دينا الشربيني” لديها أربعة أبناء، تقوم بالزواج مرة أخرى من طبيب تجميل “شريف سلامة”.

يتكون مسلسل “كامل العدد” للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وهو بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وآية سماحة، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وجيهان الشماشرجي، وعمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والمسلسل من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.