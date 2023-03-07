اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات رمضان 2023.. مسلسل الكبير أوى الموسم السابع “الضحك للركب” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من الأشخاص، عن أبطال مسلسل الكبير أوى الموسم السابع، والذي يكون ضمن مسلسلات رمضان 2023، حسب ما أعلنته قناة أون إي، والتي ستقوم بنقل وعرض المسلسل خلال الموسم الدرامي الرمضاني، كما إنه يتمتع بنجاح وشهرة كبيرة، وحصل على إعجاب مختلف الجماهير.

مسلسلات رمضان 2023

فيما يتم عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، وهو يكون استكمال لسلسة أجزاءه الستة، الذي تم عرضه خلال السنوات الماضية، أما عن أبطال الجزء السابع، يكون على النحو التالي.

أحمد مكي: يقوم بدور الكبير، وجوني، وحزلقوم

محمد سلام: يقوم بدور هجرس

سماء إبراهيم الكبيرة فحت: تقوم بدور عمة الكبير

هشام إسماعيل: يقوم بدور فزاع

رحمة أحمد: تقوم بدور مربوحة زوجة الكبير

بيومي فؤاد: يقوم بدور الدكتور ربيع

ليلى عز العرب: تقوم بدور سامانثا

حسين أبو حجاج: يقوم بدور أشرف

مصطفى غريب: يقوم بدور العترة

حاتم صلاح: يقوم بدور نفادي

عبد الرحمن حسن: يقوم بدور طبازة

محمد جمال قلبظ: يقوم بدور سالم

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

كما يشارك كضيوف شرف بالمسلسل، كل من كمال أبو رية، علاء مرسي، ومحمد محمود، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين​​​​​.