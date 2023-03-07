أحمد مكي يتصدر تريند يوتيوب بأغنية “ولعانة” بـ4 ملايين مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مارس 2023 09:29 صباحاً - يواصل النجم أحمد مكي تحقيق النجاح الكبير بأغنية “ولعانة” والتي طرحها منذ يومين، ترويجاً لمسلسله “الكبير أوي 7″، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

وحققت أغنيته “ولعانة” نحو 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وجاءت أغنية “ولعانة” على طريقة الراب، واستعان مكي في الأغنية بأبطال مسلسل “الكبير أوي 7″، رحمة أحمد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، حسين حجاج، والكليب من إخراج أحمد مكي.

وتعرض قناة ON خلال شهر رمضان المقبل الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي بطولة النجم أحمد مكي، بشكل حصري، ويشهد العمل وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، في إطار كوميدي.