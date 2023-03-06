اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل.. نقل والدة دينا الشربيني إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت والدة الفنانة دينا الشربيني، لوعكة صحية مفاجئة، استلزمت نقلها إلى أحد المستشفيات، وحجزها في الرعاية المركزة.وتمكث الفنانة دينا الشربيني في الوقت الحالي بجوار والدتها بالمستشفى، دون أن تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

مسلسل دينا الشربيني

يُذكر أن الفنانة دينا الشربيني، تخوض موسم رمضان 2023 بمسلسلها الجديد “كامل العدد”، والذي أنتجته منصة شاهد، ويتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل “كامل العدد” بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، مصطفى درويش، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، جيهان الشماشرجي، أحمد كمال، سمر علام، تميم عبده، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وكانت الفنانة دينا الشربيني قد شاركت في رمضان 2022 ببطولة مسلسل “المشوار” مع كلًا من محمد رمضان، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد صفوت، أحمد كمال، أحمد مجدي، سماء إبراهيم، حنان يوسف، كارولين خليل، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.