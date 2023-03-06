اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي: اتفرج على الأكشن والإثارة على حق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 6 مارس 2023، حول مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم القادم وذلك بعدما تم الإعلان عن البوستر الدعائي له خلال الأيام الماضي.وسعي الكثير من المواطنين في مصر والوطن العربي في معرفة كافة التفاصيل حول مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذي يعتبر العمل الدرامي الثاني الذي يجمع بين الزوجين والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :

مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي:

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز برومو للعمل الدامي الذي تقوم فيه بدور مهرة والفتاة التي تمر بظروف عصيبة وقصص مأساوية وتقع في حب الكوماند أحمد العوضي.

من جانبه شارك منشور له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلاً “البرومو الأول لمسلسل الشارع ضرب نار، نجاح دباح إن شاء الله، اللي يقابل التاني حلال على التاني، أحلى عالأحلى.”

أبطال مسلسل ضرب نار:

1- ياسمين عبد العزيز.

2- أحمد العوضي.

3- ماجد المصري.

4- هدى الإتربى.

5- سهير المرشدى.

6- دنيا المصرى.

7- إسراء رخا.

8- إيمان السيد.

9- بدرية طلبة.

10- تيسير عبد العزيز.

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