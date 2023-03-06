اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تستكمل تصوير "البعبع" بعد عيد الفطر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صورت الفنانة ياسمين صبري عدداً من مشاهد فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، في الفترة الماضية، حيث ستكمل تصوير المشاهد المتبقية بعد عيد الفطر مباشرة.



وتأجل تصوير باقي مشاهد الفيلم بسبب انشغال أمير كرارة بتصوير مسلسله "سوق الكانتو" المقرر عرضه في رمضان 2023، والذي شارك فيه أيضا الفنان محمد عبد الرحمن.





ويمثل أمير كرارة فى فيلم "البعبع" دور "سلطان" وهو مجرم يتخلى عن الإجرام، صديق محمد عبد الرحمن واسمه "سوكا"، حيث يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم.





ويذكر أن فيلم "البعبع" يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبري، باسم "سمرة"، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.





ويشار إلى أن آخر أعمال أمير كرارة السينمائية فيلم " كازابلانكا" والذي جمع إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيتر ميمي.