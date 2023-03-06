اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسلات DMC رمضان 2023 .. مش هتقدر تغير المحطة بعد الفطار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم قنوات dmc المصرية بتقديم مجموعة من الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم، حيث كشف على مدار الأيام الماضية عن مسلسلات DMC رمضان 2023.وشملت الأعمال الدارمية التي تقدمها القناة المصرية مسلسلات ويحتل أبطالها جماهيرية واسعة في الشارع المصري والعرب بالإضاغة إلي تنوعها بين الأكشن والدراما والكوميديا وغيرها، التي سوف نكشف عنها في التقرير التالي:

مسلسلات DMC رمضان 2023:

1- جعفر العمدة يشارك في بطولته محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي.

2- مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف خالد وشيرين دياب

3- علاقة مشروعة يشارك في بطولته ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

4- الصفارة يشراك في بطولته أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة.

5- سوق الكانتو بشارك في بطولته أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس.

6- رسالة الإمام يشارك في بطولته خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف