اتفرج- وانت الان تتابع خبر بتعد عن الأضوء مرة أخري.. تعرض الفنان السوري هاني شاهين لحادث سير مروع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرحت نقابة الفنانين في سوريا عن تعرض الفنان هاني شاهين، بطل مسلسل الحارة، لحادث مروع وتم نقله للمستشفى، ومن المتوقع أن يغيب عن الساحة الدرامية مرة آخري.

هاني شاهين

تدهور الوضع المعيشي

كشفت مصادر إعلامية إلى الفنان القدير هاني شاهين قد تعرض لحادث أليم مما أدى لابتعاده عن دائرة الضوء من جديد، وذلك بعد أن عاد إليها بعد أن ظهر في حوار تلفزيوني إثر غيابه الطويل عن الشاشة.

أثار هاني شاهين الجدل بعد أن ظهر في حوار تلفزيوني بعد فترة غياب دامت 13 عاماً و قال فيه إنه يعيش هو وزوجته على “الزعتر والزيت” مشتكياً من تدهور وضعه المعيشي، وبعد ذلك تراجع عن تلك التصريحات.

عودة هاني شاهين للساحة الدرامية

سيعود الفنان القدير هاني شاهين للساحة مرة أخري في السباق الدرامي الرمضاني، وذلك بعد غياب دام 13 عاماً، حيث سيشارك في عملين وهما( مسلسل كانون ومسلسل خريف عمر)، الذي من المقرر عرضهم في رمضان 2023 .

هاني شاهين

من هو هاني شاهين

الفنان السوري هاني شاهين هو أحد أهم الوجوه الفنية في سوريا والوطن العربي، حيث قدم مجموعة من أبرز المسلسلات الدرامية التي علقت في أذهان جميع المتابعين، ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها “باب الحارة” في جميع أجزائه، وأيضاً مسلسل “مرايا” والعشرات من الأعمال الفنية الأخرى.