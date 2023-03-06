اتفرج- انت الان تتابع خبر شكله عامل كدة ليه؟ أحمد السقا يثير الجدل بعد ظهوره في إعلان “الكبير أوي 7” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار الفنان أحمد السقا، قلق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بشكل مختلف في لقطات من إعلان مسلسل “الكبير أوي 7”.وقد بدت ملامح الفنان أحمد السقا متغيرة، مما جعل الكثير من المتابعون يتساءلون ما إذا كان هذا التغير في مشهد تمثيلي فقط، أم أنه يدل على مرض ما.

وجاءت بعض تعليقات المتابعين على النحو التالي: (هو أحمد السقا عامل كدة ليه أقسم بالله ما عرفته)، (هو ده السقا ولا حد شبهه في إعلان الكبير)، (هو عيان ولا إيه)، (هو شكله يقلق بس إن شاء الله مايكونش عيان ولا حاجة ويكون ده دور بيعمله في فيلم ولا حاجة).

مسلسل الكبير أوي 7

يُذكر أن الفنان أحمد السقا يظهر في مسلسل “الكبير أوي 7” المقرر عرضه في رمضان 2023، كضيف شرف، إذ يظهر بشخصيته الحقيقية.

مسلسل “الكبير أوي 7” بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، محمد سلام، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.