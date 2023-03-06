اتفرج- انت الان تتابع خبر أول تعليق من وائل كفوري على خبر زواجه مدنيًا من حب حياته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق الفنان اللبناني وائل كفوري، على الأنباء المتداولة مؤخرًا، عن زواجه مدنيًا من فتاة مغربية تُدعى ماجدة أليموس، وذلك بعد مرور 19 سنة من انفصاله عنها.وقال “كفوري”، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة MTV اللبنانية: “قالوا إني اتزوجت، لكن أنا ما إتزوجت”.

وأعلن وائل كفوري خلال تلك التصريحات، أنه بصدد تقديم عمل غنائي جديد، موضحًا أنه سيكون من النوع المفرح.

زواج وائل كفوري وماجدة أليموس

يُذكر أن شائعة زواج وائل كفوري من المغربية ماجدة أليموس، كانت قد طاردت الفنان اللبناني خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ظهور المغربية في أكثر من حفل غنائي له مؤخرًا.

وقد نفت ماجدة أليموس تلك الشائعات بمنشور لها على حسابها بإنستجرام قالت فيه: “كل مانشر خلال اليومين الماضيين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري، وعن زواجنا، عار تماما من الصحة”.

وتابعت: “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب، تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة كانت”