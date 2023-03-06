اتفرج - انت الان تتابع خبر شذى حسون مدافعة عن سعد لمجرد: إنسان خلوق واللي حصله مؤامرة عليه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الفنانة شذى حسون، للدفاع عن المغني المغربي سعد لمجرد، بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 6 سنوات، في قضية اغتصابه فتاة فرنسية تُدعى لورا.وقالت شذى، في تصريحات ببرنامج “et بالعربي”: “سعد أعرفه كصديق وهو خلوق جدا ومحب جدا، وأتصور كل الوسط الفني بيقول نفس الكلام اللي أنا بقوله، لما تعرفت على سعد، عرفت انه إنسان خلوق جدا وحبوب، ويحبه كل الناس في الوسط”.

وتابعت: “راح ننتظر الاستئناف، أنا أكيد ضد العنف وضد الاغتصاب، هذا الشئ ممكن يصير لأي حد، احنا كلنا ضد العنف، بس في نفس الوقت إن هذا الشئ يصير من إنسان قريب منك وتعرفين أخلاقه فتستغربين”.

واختتمت تصريحاتها قائلة: “قلبي يقول مؤامرة موجودة بمكان، مو أعرف”.

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استئناف سعد لمجرد على حكم حبسه في قضية اغتصاب

يُذكر أن جان مارك فيديدا محامي سعد لمجرد، كان قد أعلن تقديمه طلبًا للاستئناف على الحكم الصادر في حق موكله، بالحبس 6 سنوات.

وكانت محكمة فرنسية قد أدانت المغربي سعد لمجرد، باغتصابه فتاة فرنسية وتعديه عليها بالضرب، وذلك في غرفة أحد فنادق باريس عام 2016.