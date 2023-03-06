اتفرج- انت الان تتابع خبر كلامها مؤثر.. إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل ومواقفه مع الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة رثاء مؤثرة عن والدها الفنان الراحل سمير غانم.حيث نشرت “إيمي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، وأرفقت معها التعليق التالي: “روح قلبي وحشتني يا أحلى سمير وأطيب بسبوس.. ربنا يرحمك يا بابي وربنا عالم إنت كنت طيب قد إيه وأب حنين أوي أوي وأكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتى مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا.. بحبك يا بابي”.

يُذكر أن الفنان الراحل سمير غانم، كان قد رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

مسلسل إيمي سمير غانم

وقد ابتعدت الفنانة إيمي سمير غانم عن تقديم الأعمال الفنية منذ آخر مسلسل لها وهو المسلسل الإذاعي “إتنين في واحد”.

مسلسل “إتنين في واحد” بطولة إيمي سمير غانم، دياب، أشرف زكي، محمد نشأت، راندا البحيري، منير مكرم، عبير محمود، وهو من تأليف محمد جمال، وإخراج حسين إبراهيم.