إيمي سمير غانم: "ربنا يرحمك يا بابي"

اتفرج - انت الان تتابع خبر أيمي سمير غانم: "ربنا يرحمك يا بابي" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة إيمي سمير غانم بنشر صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم على حسابها الشخصي على موقع "انستغرام"، وارفقتها بتعليق يعبر عن اشتياقها له، وكتبت معلقة على الصورة: "روح قلبي وحشتني يا احلى سمير واطيب بسبوس ، ربنا يرحمك يا بابي و ربنا عالم انت كنت طيب قد ايه و اب حنين اوي اوي، اكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتى مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا. بحبك يا بابي".



كما نشرت الفنانة إيمي سمير غانم أيضاً صورة لها برفقة عائلتها، شاركت بها جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستغرام"، وظهر فى الصور والداها الراحلان الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والراحلة والدة زوجها الفنان حسن الرداد.



وفي صورة أخرى ظهر عدد أكبر من أفراد العائلة بينهم الإعلامى رامى رضوان، وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وارفقت إيمي سمير غانم لصور العائلية بتعليق: "اللهم فى يوم الجمعة ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم فى جنتك".



ويذكر أن اخر أعمال إيمي سمير غانم كان مسلسل سوبر ميرو، الذي عُرض عام 2019، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، وضم العمل إيمي سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.