اتفرج- انت الان تتابع خبر إدعولها.. إصابة عفاف مصطفى بوعكة صحية مفاجئة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، وطالبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.حيث كتبت “عفاف” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “احذروا فيروس في الجو بيبدأ بتكسير عظام وصداع رهيب واحتقان في الزور ودرجة حرارة عالية، ولا لأني لبست (تي شيرت) صيفي في النيل طول ساعات الانتخابات لغاية بالليل”.

وتابعت: “زهقت أدوية يا رب، اشفيني.. دعواتكم”.

مسلسل عفاف مصطفى

يُذكر أن الفنانة عفاف مصطفى تشارك في موسم رمضان المُقبل ببطولة مسلسل “سره الباتع” مع عدد كبير من النجوم والنجمات.

مسلسل سره الباتع بطولة هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، حسين فهمي، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، حنان مطاوع، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد السعدني، أحمد فهمي، منة فضالي، عفاف مصطفى، هشام الجخ في أولى تجاربه التمثيلية.

قصة مسلسل سره الباتع مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.