اتفرج- انت الان تتابع خبر علاقة سره الباتع بمشاهد ثورة 30 يونيو للمخرج خالد يوسف.. أعرف التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر مسلسل سره الباتع قائمة الترند في جمهورية مصر العربية، منذ إذاعة كواليس المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك 2023، ولكن تسأل البعض عن هل هناك علاقة بين مسلسل سره الباتع ومشاهد ثورة 30 يونيو للمخرج خالد يوسف.

أفادت التقارير الصحفية أن أن المخرج خالد يوسف، انتهى من تصوير مشاهد ثورة 30 يونيو والتى تعرض ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع”، والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2023.

وأكد المصادر على أن المخرج خالد يوسف قام بتصوير مشاهد ثورة 30 يونيو والتى تعرض ضمن أحداث مسلسل “سره الباتع فى ديكور لميدان التحرير، وكما استعان المخرج خالد يوسف بطبيب فى مشاهد المجاميع تحسبًا لحدوث أى إصابات نتيجة التدافع

أبطال عمل مسلسل سره الباتع

خلال الأيام الماضية، طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث يشارك في أكثر من 60 نجمًا وأن المسلسل من بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.

أحداث مسلسل سره الباتع

مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

وأكد الفنان أحمد عبد العزيز، على أن أحداث المسلسل يربط بين فترة الحملة الفرنسية على مصر وفترة أعوام 2011 و2013 و2013، وأن المسلسل يعد عمل درامي ضخم يتناول أحداث في العصر الحديث والقديم.