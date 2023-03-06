الملكة رانيا تحتفل بزفاف ابنتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 02:23 مساءً - تستعد الملكة رانيا لزفاف ابنتها “إيمان” خلال أسبوع، ونشرت عبر حسابها على موقع فيسبوك، فيديو يجمع لقطات لابنتها منذ ولادتها وحتى خطبتها وعلقت عليه بكلمات مؤثرة.

طرحت الفنانة إليسا أغنية خاصة بهذه المناسبة، وعلقت الملكة رانيا عليها قائلة:" بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

أعلن الديوان الملكي الأردني منذ أيام، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، وذلك يوم 12 مارس الجاري.

وجاء في تغريدة الديوان الملكي عبر تويتر:"يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية".