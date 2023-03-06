اتفرج- انت الان تتابع خبر هذا ما قاله جمال سليمان عن شتمه للراحل شادي زيدان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الممثل السوري جمال سليمان منشوراً يوضح فيه حقيقة الاخبار التي تم تداولها عن شتمه للممثل السوري الراحل شادي زيدان.



وكتب سليمان على صفحته الخاصة عبر فيسبوك:"احد المواقع الوضيعة التي تنشر الأكاذيب ادعت انني شتمت الراحل شادي زيدان و أن عائلة شادي قد ردت علي، من حيث المبدأ انا لا أتردد بالرد على افكار الآخرين ان اختلفت مع افكاري، و لكني لا أشتم حتى من شتمني لأن هذا ليس من شيمي. لقد أحزنتني وفاة شادي جدا و اتصلت بأخي ايمن معزيا. بيني و بين ايمن و عائلته عشرة طويلة و خبز و ملح و نحن تربينا على احترام ذلك"