اتفرج- انت الان تتابع خبر لماذا تمنت حورية فرغلي الموت .. تفاصيل مؤلمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني ، صدمت الفنانة حورية فرغلي الجمهور في أحدث ظهور لها بسبب حديثها عن تمنيها الموت نتيجة استمرار التنمر عليها، بعد تشوه ملامحها بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها عقب تعرض أنفها للكسر.



وأشارت حورية في اللقاء إنها تعرضت للتنمر الشديد بسبب وجهها، ووضع أحد الأشخاص صورتها بجانب صورة أبو الهول وكتب عليها ما الفرق.



وقالت أن البعض شبهها بمايكل جاكسون بعد العمليات التي أجرتها وغيرت ملامحها بعد تعرض أنفها للكسر نتيجة سقوطها عن الحصان.



وكشفت حورية أنها خضعت لـ27 عملية تجميل حتى الآن، مشيرة إلى أنها عانت من ألم شديد خلالها قائلة: “كمية الألم كانت فوق طاقة البشر، ربنا ما يوري حد الألم اللي شفته، أنا قلت عايزة أروح قبري بسبب تنمر الناس ويقولوا شبه مايكل جاكسون”.



ولفتت إلى أن تمنيها الموت كان رغبة منها في الهروب قائلة: “تمنيت الموت ودخول القبر حتى أهرب من كلام الناس المسموم الذي سبب لي كمية ألم لا يعلمها إلا الله”.