جوني ديب يحقق ثروة بعد بيع لوحاته عن نجوم هوليوود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 01:26 مساءً - أبهر الممثل الأمريكي جوني ديب العالم من جديد، بسبب مواهبه الفنية المتعددة، التي تكشفت بعدما أدارات له هوليوود ظهرها، أثناء النزاع القضائي بينه وبين زوجته السابقة آمبر هيرد.

وإلى جانب الغناء والعزف وإحياء حفلات في عدد من الدول الأوروبية، كشف جوني ديب عن موهبة جديدة له وهي الرسم، وتقديم لوحات متقنة عن نجوم هوليوود، وأساطير الفن في العالم.

وخلال 7 أشهر حقق جوني ديب الذي يبلغ من العمر 59عاما، ثروة بلغت أكثر من 8 ملايين جنيه استرليني، من بيع لوحاته في معرض Friends and Heroes بالمملكة المتحدة.

باع جوني ديب كل لوحات له بمبلغ 4500 جنيه استرليني لكل واحدة، خاصة التي رسم عليها بوب مارلي وهيث ليدجر، وجمع خلال الأسبوع الماضي فقط حوالي 4 ملايين جنيه استرليني ونصف.

بيعت في إحدى المعارض بلندن 4 لوحات رسمها جوني ديب، في غضون 5 أيام، جمع من خلالها 17500 جنيه استرليني، ولم يتبق سوى القليل من أعماله المتوقع بيعها أيضا سريعا.

في الجولة الأولى من معرض جوني ديب، بيعت لوحات له رسم عليها كل من بوب ديلان، رولينج ستون، إليزابيث تايلور، آل باتشينو، في يوليو الماضي، وقال متحدث رسمي باسم المكان بأن مطبوعات جريئة وذات ألوان زاهية.

وقال جوني ديب في تصريحات صحفية له، إن تأثر بأن الجمهور يهتم فعلا بالعمل الذي يقوم به خارج وظيفته الأساسية وهي التمثيل، ووصف مدينة لندن التي يقضي فيها وقتا كبيرا مؤخرا، بأنها بيئة إبداعية للغاية.

وأوضح جوني ديب أنه كان ملتزما بوظيفته كممثل والعمل في مجال صناعة الأفلام، لكنه دائما كان بحاجة للهروب إلى قطعة ورق فارغة، سواء للكتابة أو الرسم.