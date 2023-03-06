اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تتعرض لموقف محرج بسبب بنطلون البجامة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات الصوروظهرت منة فضالي خلال تواجدها داخل منزلها مرتدية بيجامة نوم من اللون الأخضر المكشوفة من منطقة البطن والضيقة ، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، مما جعلها إطلالة مميزة، معلقة نحن الأشياء الجميلة التي يخسرها الحمقى

وعلق الجمهور على الصورة مثل ايه دا البنطلون اتقطع ولا ايه- ‏ما لو صار هيك شكليك.