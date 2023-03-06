حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 11:26 صباحاً - أعلن خلال الساعات الماضية عن عدد من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق عرض مسلسل رمضان كريم 2 ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

حيث من المقرر عرض مسلسل رمضان كريم 2 علي مجموعة قنوات القاهرة والناس ، بعدما اعلن امس عن عرضه علي قناة النهار ، وتجري مفاوضات حاليا لعرضه علي عدد آخر من القنوات العربية والمصرية .

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم بطولة كل من، سيد رجب، صبري فواز، نجلاء بدر، سلوى عثمان، سلوي خطاب، سلوي محمد علي، محمد لطفي وويزو .

وتظهر سلوي خطاب ضمن أحداث العمل في دور صاحبة مقهي داخل الحارة التي تدور بداخلها أحداث العمل في الجزئين.

وتأتي الشخصية التي تلعبها الفنانة سلوي خطاب ضمن الأحداث كخط درامي بديل للشخصية التي كان يلعبها الفنان محمد محمود، حيث كان يجسد ضمن أحداث الجزء الأول دور صاحب مقهي في الحارة قبل أن يعتذر عن الاستمرار ضمن فريق عمل الجزء الثاني.

ويشهد الجزء الثاني من المسلسل الكثير من التغيرات نظرا لوجود حالات وفاة بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأسهم الفنان الكبير محمود الجندي الذي كان يجسد شخصية الحاج كريم شقيق سيد رجب بالمسلسل، كما توفيت أيضا الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلى، التى كانت تجسد شخصية والدة هشام، من نجوم الحارة الشعبية، ويعمل مع سيد رجب بالمحافظة.