اتفرج- انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفاجئ جمهورها بـ”التاتو الجديد” .. اتفرج أين رسمته وماذا كتبت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في داخل منزلها حيث كشفت عن التاتو الجديد الذي قامت برسمة على مفصل يديها وهي كلمه عشق وحاءت الصورة وهي تمسك يد جدتها أو أمها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من الطلاء الأحمر لأظافرها،

وتقوم الفنانة السورية بمشاركة جمهور بصفة مستمرة الكثير من الصور والفيديوهات الخاصة بها على اسنتجرام والتي تكون جرئية في بعض الأوقات وتقوم محتشمة في أوقات أخري.