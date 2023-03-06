وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحا فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 10:25 صباحاً - وسط أجواء تحمل عبق التاريخ وسحر الماضى وأضواء وإبهار الفن السابع تواصل عاصمة الشباب الإفريقى إستضافة المهرجانات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة حيث قامت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السابعة والذى يقام فى الفترة من 5 إلى 10 مارس الجارى وذلك بحضور سفير الإتحاد الأوروبى كريستيان برجر ، وسفير دولة هولندا هان ماوريتس ، بجانب السفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما المصرية والعربية والأجنبية ، بالإضافة إلى العديد من النقاد والصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة ، وقد بدأت فعاليات المهرجان بتفقد معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، بينما أستهلت وقائع الحفل الإفتتاحى بدخول نجوم السينما على السجادة الحمراء ، وإلتقاط الصور التذكارية ، أعقبه وقائع حفل الإفتتاح الذى

تضمن تقديم من المذيعة جاسمين طه زكى ، وبنت أسوان المذيعة الصاعدة إسراء مصطفى ثم إلقاء كبار المسئولين كلمات عن المهرجان حيث رحب اللواء أشرف عطية فى كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام السابع على التوالى ، مؤكداً على أن إقامة هذا المهرجان يضيف زخماً فنياً وثقافياً لأسوان مما يضفى بهجة وفرحه بهذا الملتقى الفنى الدولى ، والذى جمع كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما والنقاد والكتاب ليساهم ذلك فى إعلاء إسم المحافظة فى سماء الفن وهو ما تواكب مع تنظيم العديد من المهرجانات الأخرى خلال الفترة الحالية منها مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون ، وتعامد الشمس على معبدى أبو سمبل والذى شهد حضور 6300 سائح وزائر مصرى ، وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن إستضافة أسوان لهذا المهرجان الدولى المتميز يؤكد على أن أنظار العالم تتجه إلى مصر وعيون مصر تتجه صوب أسوان واحة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهد ملحمة غير مسبوقة من أعمال التطوير والتجميل ، علاوة على تميزها بتنفيذ مشروع الهوية البصرية ليشاهد ضيوف المهرجان كل عام الجديد فى عروس المشاتى ، لافتاً إلى أن تنوع الأنماط السياحية وجمال الطبيعة الخلابة حول أسوان إلى إستديو مفتوح على بانوراما جمالية لتصبح عاصمة للسينما دولياً وإقليمياً يدعمها فى ذلك شعب مضياف وعاشق للفن والإبداع ، فى حين أختتم حفل الإفتتاح بتكريم نجوم الدورة السابعة للمهرجان وهم الإعلامية درية شرف الدين ، والمخرجة الهولندية ميكا دى يونج ، والمخرجة التونيسية سلمى بكار ، بجانب النجمة الأسبانية كوكا إسكريبانو ، بالإضافة إلى النجمة المصرية نبيلة عبيد ، ثم تلى ذلك عرض للفيلم المصرى القصير " عيد ميلاد سارة " Sarah’s Birthday من إخراج ياسر شفيعى ، فيما يشارك فى فعاليات المهرجان 61 فيلم تمثل 5 قارات ضمن مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة ، وأفلام ذات أثر ، وأفلام الورش ( نوت ) والتى تضم ٢٢٠ متدرب من شباب وفتيات أسوان ، علاوة على 12 فيلم لبرنامج سينما الأطفال .