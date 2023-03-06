إنشاء مركز تدريب ومعرض للحرف البيئية والتراثية في ”أبورديس”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 10:25 صباحاً - أنشأ إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ورئاسة مدينة أبورديس مركز تدريب ومعرض للحرف البيئية والتراثية، حيث قدم الإقليم المدربات وفى إنشاء الورش التدريبية وتنظيم إقامة المعارض بعد أن قدمت مدينة أبورديس تعاونا كبيرا في هذا الشان بتقديم مركزا مجهزا بماكينات الخياطة والتفصيل ويتم تدريب من خلاله لفتيات وسيدات مدينة أبو رديس.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة في الاهتمام بتنمية المرأة السيناوية ومنحها فرص تدريب على مشروعات إنتاجية في مجالات الحرف اليدوية والتراثية المعنية بتطريز الثوب السيناوي والمشغولات اليدوية من الجلود والصدف ومنتجات النخيل.

يأتي المعرض مع إنشاء قاعدة بيانات للمتدربات ومساعدتهن على تنظيم معارض بمدينة أبو رديس ومدن جنوب سيناء السياحية وبالأخص مدينة شرم الشيخ وذلك لمساعدة سيدات أبورديس على إتقان الحرف التراثية والتكسب من تصنيعها.

وفى هذا الشان التقى الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي مع رئيس مدينة أبورديس لبحث رؤي جديدة لثقافة أبورديس، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية والذى وجهت به الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، وتلبية لمطالب أهالينا بمدينة أبورديس.

من ناحية أخرى نظمت قافلة الثقافة للجميع لأطفال المدراس بمدينة أبورديس، فعاليات ثقافية والتى تضمنت ورش للفنون التشكيلية تدريب أحلام عبد المنصف بمدرسة أبوبكر الصديق التجريبية ، ومشاركة أكثر من ستين طالب من مدارس أبورديس التعليمية بمرحلة التعليم الأساسى , للتدريب على تصميم لوحات فنية متنوعة عن الطبيعة السيناوية ، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية وتحقيق العدالة الثقافية.

كما تم تنفيذ ورشة حلى بالخرز، تدريب الفنانة ابتسام فاروق، لتدريب الطالبات على أعمال الأشغال اليدوية التراثية والتى تتميز بها الثقافة السيناوية، كما عقدت ورشة أمثال شعبية وألعاب تراثية تنفيذ فاطمة أحمد، تلاها فقرة ترفيهية تضمنت ألعاب شد الحبل والكرسى الموسيقى، وتم الاتفاق على تدشين ثلاث مشاريع مشتركة بين الثقافة ومجلس المدينة وهي:

إقامة ورش تدريب حرف بيئية وتراثية وبالإضافة الي معرض دائم ببيت ثقافة أبورديس نتاج هذا التدريب، وعمل ورش بحث تراثي لعادات وتقاليد البدو في جميع مناحي حياتهم من خلال فريق بحث أطلس فولكلور وتجميعه في فيلم وثائقي عن تاريخ وتراث بدو أبورديس، ثم تأسيس فرق كورال وسمسمية بيت ثقافة أبورديس.

وذلك بحضور اللواء عبد الرحمن بهاء رئيس مركز ومدينة أبورديس ، ورافق رئيس الإقليم فى القافلة الثقافية الكاتب الصحفى أشرف أبو الريش، الصحفية نجوى يوسف، أحمد رشدى مدير أمن الإقليم , طاهر شافع مدير مكتب رئيس الإقليم ، أشرف عيد مدير الفرق الفنية بالإقليم، طه السيد مدير بيت ثقافة أبورديس, محمد عزب مسئول الأنشطة بالموقع .

ومن خلال الدعم المتوفر من الفنان المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وتحقيق الاهتمام لتقديم الخدمة الثقافية لأبناء بجنوب سيناء من خلال المواقع الثقافية بجنوب سيناء إدارة أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء .

كما سيتم تنفيذ قوافل ثقافية بصفة دورية بمدن محافظة جنوب سيناء وهى دهب ونويبع ورأس سدر وسانت كاترين، صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي.