اتفرج- انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفل باك ستريت بويز.. سبب ارتفاع ثمنها في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت فرقة البوب الامريكية Back Street Boys بالإعلان عن إقامة حفل موسيقي في القاهرة 1 مايو القادم، وهي ضمن الجولة العالمية التي تشمل على كلاً من إفريقيا وآسيا، ويريد أن يتابعها الكثيرين.

ما هي فرقة باك ستريت بويز

وكشفت قبل أيام الجهة المنظمة لحفل الفرقة الموسيقية لأسعار الحفل، وأسعارها تتراوح ما بين 2000 لـ 10000 جنيه مصري، وهذا بالتزامن مع تخطي سعر الدولار لـ 30 جنيهاً، وهذا ما انتقده كل رواد السوشيال ميديا، واعتبروا أن ارتفاع أسعار التذاكر مبالغ فيه، ويتوقع الكثيرون أن الحفل سوف يشهد إقبال كبير من جيل التسعينيات والثمانينيات.

وتأسست فرقة باك ستريت بويز كواحدة من أهم فرق البوب موسيقي عام 1993، وتحصل على شهرة كبيرة وعالمية، وألبوماتها حققت انتشار كبير في كل دول العالم وبما فيهم مصر ودول العالم العربي والإفريقي، ونجحت في بيع أكثر من 120 نسخة من ألبومها الأول، وهي الفرقة الأكثر مبيعاً في التاريخ، والكليبات الخاصة بها حققت أكثر من 1.2 مليار مشاهدة.