بالفيديو.. حجازي متقال يقدم ”متى أشوفك” لـ خضرة محمد خضر



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مارس 2023 09:29 صباحاً - طرح نجم الأغنية الشعبية حجازي متقال منذ أيام دويتو غنائي جديد شاركت في غنائه المطربة الشابة رنا طارق، بعنوان "متى أشوفك"، وذلك على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الموسيقية.

وبالتزامن مع طرح الأغنية في أيامها الأول، وتحديدا بعد طرحها بيومين، تصدرت النجمة الراحلة للفن الشعبي خضرة محمد خضر والشهيرة بـ"الست خضرة" بنفس الأغنية، حيث قدمتها منذ ٥٠ عاما تقريباً.

وجاء تصدر الست خضرة بالأغنية بعد تداولها بشكل مستمر عبر العديد من القنوات الفضائية مستغلين الأغنية للترويج عن السياحة المصرية في صعيد مصر، وقد تكون نسخة النجم حجازي متقال أحدى الأسباب الهامة التي تصدرت بها الأغنية وإسم خضرة محمد خضر لمحركات البحث، وذلك للصدق الأدبي الذي تميز به فريق عمل الأغنية وومنفذها الموزع الكبير أسامة عبد الهادي، فضلا عن تنفيذها موسيقيا بشكل ملائم للعصر الحالي والمشاركة المميزة للنجمة الشابة رنا طارق التي شاركت متقال في غنائها على طريقة الدويتو بإسلوب رائع.

أغنية "متى أشوفك" في ثوبها الجديد بصوت النجم حجازي متقال والفنانة الشابة رنا طارق، من كلمات زكريا الحجاوي، وتوزيع وهندسة صوتية أسامة عبد الهادي، فيديو ياسمين الخولي.

وحققت الأغنية على موقع اليوتيوب نحو سبعون ألف مشاهدة بعد يومين فقط من طرحها بصوت حجازي ورنا، بينما للأغنية ذاتها العديد من الفيديوهات بصوت النجمة الرحلة خضرة محمد خضر والشهيرة ب "الست خضرة" حيث أعدت مشاهدتها المليوني مشاهدة.