اتفرج- انت الان تتابع خبر بتلبسي الحجاب لربنا ولا لراجل؟ هجوم على حلا شيحة بعد ظهورها الأخير دون حجاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة حلا شيحة، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير دون حجاب، وهو ما يؤكد أنها قد خلعته بالفعل.حيث نشرت “حلا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة لها التقطتها لنفسها بطريقة السيلفي، ظهرت فيها من داخل سيارتها، واضعة على رأسها كابيشو، يظهر من أسفله شعرها، وقد علقت على الصورة بكلمة “اتطور”.

وقد عبر المتابعون عن استيائهم من كثرة ارتداء حلا شيحة الحجاب ثم خلعها له، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (اكتر انسانه مهزوزه وعديمه الشخصيه شفتها ف حياتى)، (انتي بتلبسي الحجاب او لا ع حسب الراجل الي متجوزاه؟)، (انتي بتلبسي الحجاب لربنا و لا للرجالة بس عايزة أفهم)، (بعيد عن اى حاجه بس انتى مشوشه فكريا).

انفصال حلا شيحة ومعز مسعود

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، كانت قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ظهورها دون حجاب.

كما تداولت شائعات حول انفصال حلا شيحة عن زوجها معز مسعود، خاصة بعد قيامها بحذف جميع الصور التي تجمعهما على حسابها بإنستجرام.