اتفرج- انت الان تتابع خبر اعرفها بالتفصيل.. تردد القنوات الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من المشاهدين في معرفة القنوات الناقلة لـ مسلسلات رمضان 2023، وترددات تلك القنوات من أجل تنزيلها في حال عدم وجودها.ويشهد موسم رمضان 2023 عرض العشرات من المسلسلات، منها ما يشهد عودة نجوم بعد غياب، ومنها ما هو استكمال لمسلسلات عُرضت في مواسم سابقة.

تردد قنوات مسلسلات رمضان

قناة النهار

التردد على النايل سات: 11727.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

قناة النهار اليوم

التردد على النايل سات: 11488.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

قناة النهار دراما

التردد على النايل سات: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

قناة القاهرة والناس

التردد على النايل سات: 11430.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 3/4.

قناة صدى البلد دراما

التردد على النايل سات: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 3/4.

قناة أون تي في ONTV

التردد على النايل سات: 11430.

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة TEN تن

التردد على النايل سات: 12206.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3/4.

أو

التردد على النايل سات: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز:5/6.

قناة الحياة