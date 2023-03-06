اتفرج- انت الان تتابع خبر شوفوا الشياكة.. النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توافد عدد كبير من الفنانين والفنانات إلى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي أُقيم مساء اليوم الأحد.وقد شهد حفل الافتتاح حضور كلًا من ياسمين رئيس، شيري عادل، نجلاء بدر، مادلين طبر، طارق صبري، وغيرهم من النجوم والنجمات.

وقد قررت إدارة المهرجان تكريم كلًا من الفنانة نبيلة عبيد، الإعلامية درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

أفلام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وبعد حفل الافتتاح، سيتم عرض الفيلم الراوئي القصير “عيد ميلاد سارة – Sarah’s Birthday”، وهو من إنتاج هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

ويشترك في مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، منهم فيلمين من مصر هما “جولة ميم المملة” إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، والثاني هو فيلم “مش زيهم” إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، بالإضافة إلى أفلام “سيمريت” من سويسرا إخراج كاترينا موانا، “بانو” من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و”الأم” من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا.