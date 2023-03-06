اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. دينا بفستان جريء من مهرجان أسوان.. مفتوح من كل الاتجاهات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الراقصة دينا بمشاركة جمهورها بأحدث صور لها من داخل مهرجان أسوان، وهذا جاء من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأثارت حالة من الجدل الكبير بسبب جرأتها.

مهرجان أسوان الدولي

وأطلت الراقصة دينا بفستان لونه ذهبي جريء مكشوف من منطقة الصدر والأكتاف، ومن الناحية الجمالية وضعت العديد من اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها الأسود الناعم منسدلاً على كتفيها، وحصلت على الكثير من التعليقات المختلفة على إطلالتها التي خطفت الأنظار لها.

وتم افتتاح أسوان الدولي لأفلام المرأة مساء اليوم الأحد 5 مارس 2023، وفعاليات دورته السابعة والتي تختتم يوم الجمعة 10 مارس وتكون بمشاركة 61 فيلم من ضمن برامج المهرجان المختلفة، ويتم تقديم حفلي افتتاح وختام المهرجان في سينما توليب في أسوان الإعلامية جاسمين طه زكي، وتصميم الديكور الدكتور سمير شاهين وهندسة صوت وإضاءة هاني نصيف وأمير وديع، وإخراج مسرحي أيمن مصطفى وإخراج تليفزيوني محمد أسامة، وقناة الحياة تقوم بعمل تغطية حصرية له.