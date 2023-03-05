اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تظهر جمالها ببنطلون غريب.. خطفت قلوب متابعيها على السوشيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة إيمان العاصي بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي بإطلالة أنيقة خطفت أنظار كل متابعيها، وحصلت على الكثير من التعليقات الإيجابية عليها.

صورة إيمان العاصي ببنطلون أسود غريب

وظهرت إيمان العاصي وهي متألقة بارتدائها بنطلون لونه أسود ذو تصميم جديد وغريب، وارتدت عليه أيضاَ توب كت باللون الأسود ومفتوح من الصدر، وهو الذي كشف عن جمالها ورشاقتها الملحوظة.