حسن يوسف: لا أشاهد مسلسلات رمضان لإني فاهم الشهر صح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 10:30 مساءً - قال الفنان حسن يوسف، إنه لا يشاهد مسلسلات رمضان ويرافق فقط القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «أنا فاهم رمضان صح.. والشهر المعظم ده هو الحصالة اللي المسلم يحوش فيها أعماله الصالحة علشان لما يقابل ربنا يكون معاه رصيد».

وتابع: «لو المسلم مش هيحوش رصيد في شهر رمضان اللي بيجي مرة واحدة في السنة هيحوشه إمته».

وأشار إلى أن رمضان هو شهر القرآن، وعلى المسلم أن يختم قراءته فيه لمرة أو مرتين على الأقل، ناصحا بزيادة أعمال التقرب من الله في الشهر.

وأوضح أن عزوفه عن المشاهدة لا يعني أن لديه موقف مناهض للمسلسلات لكنه حق لمن وصفهم بـ«زملائه الفنانين»، لكنه تابع: «اللي أقصده إننا لا ننشغل بالمسلسلات عن حقيقة شهر رمضان».

ونوه بأن مسلسله الجديد «بيت السيدة» كان يفترض طرحه في دراما رمضان لكن تم تأجيله، وهو مسلسل اجتماعي، وسيتم استئناف التصوير بعد العيد.