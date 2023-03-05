اتفرج- انت الان تتابع خبر على القمة.. فيلم أنا لحبيبي يتصدر إيرادات شباك التذاكر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر فيلم أنا لحبيبي إيرادات شباك التذاكر في الإيرادات التي حققها مساء أمس السبت، متفوقًا على الأفلام السبعة المنافسة.وقد نجح فيلم أنا لحبيبي في تحقيق إيرادات أمس السبت بلغت 161 ألفا و462 جنيه، بينما تراجع فيلم “أخي فوق الشجرة” لرامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد للمركز الثاني، إذ بلغت إيراداته 108 آلاف و560 جنيه، واحتل فيلم فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” لمحمد هنيدي ونور المركز الثالث بإيرادات بلغت 106 آلاف و549 جنيه، وجاء في المركز الرابع فيلم “المطاريد” لأحمد حاتم وإياد نصار بإيرادات بلغت 61 ألفا و480 جنيه.

واحتل المركز الخامس فيلم شلبي لكريم محمود عبد العزيز، روبي، إذ حقق إيرادات بلغت 57 ألفا و241 جنيه، وحصل فيلم “إتنين للإيجار” لبيومي فؤاد على المركز السادس بإيرادات بلغت 6 آلاف و487 جنيه، وكان المركز السابع من نصيب فيلم “جروب الماميز”والذي بلغت إيراداته 5 آلاف و543 جنيه.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

فيلم أنا لحبيبي بطولة كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.