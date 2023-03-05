اتفرج - انت الان تتابع خبر أناقة وجمال.. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بالتنورة القصيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة كلاسيكية مميزة.حيث نشرت “هيفاء” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية تايور فوشيا بتنورة قصيرة من خامة التويد، وتركت شعرها ينسدل على ظهرها، وانتعلت حذاء شتوي بكعب قصير.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (شكلك مثل بنت عشرين)، (جمالك مستحيل يتكرر ملكة)، (جميلة الكون)، (هو جمال هو لوك هو شعر كاملة الأوصاف فعلًا)، (اكيد مامي نحله على هيك عسل)، (يا ويلي عالجمال ولا غلطة).

فيلم هيفاء وهبي

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر عرض أحدث أفلامها “رمسيس باريس” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد أسامة أس أس، محمد سلام، محمود حافظ، محمد ثروت، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.