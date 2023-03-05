اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أنجلينا جولي أجرت قاتل للتخلص من حياتها ولكنه قام معها بهذا التصرف الغريب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعدت قناة العربية السعودية تقريراً مصوراً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، يحمل عنوان “أنجلينا جولي والقاتل المأجور”، حيث كشف الكثير من التفاصيل حول رغبة الفنانة العالمية في إنهاء حياتها.وأشار تقرير العربية أن أنجلينا جولي قامت خلال فترة مراهقتها بعد صفقة مع قاتل مأجور لكي تتخلص من حياتها خاصة وأنها ترفض الانتحار وذلك بسبب الإضطرابات الكثيرة في فترة ما في حياتها.،حيث تسبب ذلك إلى اللجوء لـ تعاطي المخدرات.

علقت النجمة العالمية على هذه التفاصيل قائلة القاتل طلب منها الانتظار لمدة شهرين، ثم الاتصال به مرة أخرى وأنها خلال الشهرين حدث لها شيئا غير حياتها، وجعلها تستمر