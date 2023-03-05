انت الان تتابع خبر حورية فرغلي: اللي مش عاجبه أي حاجة فيا يبص الناحية التانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة حورية فرغلي، عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها نتيجة إصابة أنفها، والفترة الصعبة التي عاشتها بعدها، خاصة بعد إجراؤها عدد كبير من عمليات التجميل.وقالت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج “مساء dmc” المُذاع على قناة dmc: “أنا الحمد لله دلوقتي صحتي كويسة أحسن من الـ 7 سنين اللي فاتوا، من سنتين كنت عايزة أموت، لأن كان في كورونا والدكتور اللي بيعالجني في أمريكا والسفارة مقفولة، ومناخيري مش مناخير ومش عارفة أبص في المراية ولا استطعم الأكل ولا أشم أي ريحة”.

حورية فرغلي: محتاجة أرتاح شوية من العمليات

وتابعت: “ناقص عملية واحدة بس مش ضرورية أوي، هي عشان تخلي فتحتي المناخير زي بعض، أنا عملت 27 عملية في 8 سنين، ومحتاجة أرتاح شوية من العمليات”.

واستطردت: ” أنا في الأول كنت أنفة جدا وبحب يكون شكلي في أحسن صورة، حتى في الفترة اللي كنت تعبانه فيها، لكن من سنتين مش عارفة إيه حصل أخدت ثقة في نفسي وبقول اللهم لك الحمد والشكر على اللي أنا فيه واللي مش عاجبه أي حاجة فيا يبص الناحية التانية ميبصليش”.