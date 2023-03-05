انت الان تتابع خبر الغراب وقف على شباكها.. هالة صدقي: اتحسدت بعد عرض برومو “جعفر العمدة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مواقف تعرضت لها بسبب الحسد، عقب طرح برومو مسلسلها “جعفر العمدة” المُقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.وقد نشرت “هالة” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو أظهر تمزق كاوتش سيارتها، وأرفقت مع الفيديو التعليق التالي: “حبايب قلبي بعض المواقع اتريقت لما عملت بوست وقلت اننا بنتعب واننا ممكن حياتنا تروح بسبب صعوبة شغلنا ومواعيدها، وطبعا السواد الأكبر إن ربنا لم يعطيهم نعمة الرضا بل ابتلاهم بانهم يبصوا لرزق غيرهم وانهم يضيعوا وقتهم ومجهودهم في الحقد على الغير”.

هالة صدقي: بشكر الناس اللي حسدتني

وتابعت: “وطبعا زي ما شفتوا كاوتش عربيتي من غير مناسبة واحتراق كل مواتير الكهرباء في بيتي، وظهور غراب علي شرفتي كل يوم، غير حاجات كتير، وكل ده بعد نزول البرومو بتاع مسلسلي جعفر العمدة، بشكرهم لحسدهم لاني كده اتطمنت ان شاء الله المسلسل يعجبكم ودعوة صافية، كل اللي بيحسد ربنا يكرمه بكل مصائبنا”.

الفيديو من هنا.