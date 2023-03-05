وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان منزل ”العقاد” تمهيدًا لتحويله لمتحف ومزار ثقافي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - ضمن جولتها بمحافظة أسوان، قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بزيارة منزل الأديب الكبير "عباس محمود العقاد"، والمُقرر تحويله إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح يضم مقتنيات العقاد ومكتبته التي تبرعت بها أسرة الأديب الراحل.

وأكدت وزيرة الثقافة، على اهتمام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بمنزل الأديب الكبير "عباس العقاد"، وقد أصدر توجيهاته بترميم المنزل ورفع كفاءته، وتحويله إلى متحف ومزار لكل عشاق الأديب الراحل، مُشيرةً إلى أن الدولة المصرية لديها خطة لتكريم الرموز من أبنائها في كافة المجالات، حتى يكونوا نموذجًا يُحتذى به من قِبل الأجيال الجديدة.

يُذكر أن منزل الأديب الراحل "عباس محمود العقاد"، يقع على مساحة 220 متر مربع، ويتكون من طابق أرضي، واثنين علويين، بالإضافة إلى سطح المنزل، وصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا ، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمعاينته والبدء الفوري في ترميمه ورفع كفاءته.