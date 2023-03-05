هشام الجخ يعبر عن سعادته بمشاركته في مسلسل سره الباتع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - عبر الشاعر هشام الجخ عن شدة سعادته بمشاركته في مسلسل سره الباتع، وهذا في التجربة الأولى له في عالم التمثيل.

وشارك الجخ برومو المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب عليه، قائلًا: «فخور لأن تجربتي الأولى في التمثيل هتكون في عمل ضخم ستكون في عمل درامي ضخم يوثق جزء من تاريخ الشعب المصري وكفاحه العظيم».

وكانت قد اطلقت قناة الحياة البرومو الدعائي الأول لـ مسلسل سره الباتع، والذي من المفترض عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم 2023، وظهر خلاله أن المسلسل يتناول عصرين العصر الحالي ويكون خلاله الفنان أحمد فهمي، وريم مصطفى وهما يحاولان كشف سر المكتوب في ورقة أثرية وقعت تحت يديهم، ويحاولون حل لغزها، ويواجهون بسببها الفنان عمرو عبد الجليل الذي يحاول الوصول لنفس الشيء، وفي عصر الحملة الفرنسية أحمد السعدني، حنان مطاوع، هالة صدقي.