تعرف على دليلك الدرامى فى رمضان 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 03:29 مساءً - يشهد موسم الدراما الرمضاني المقبل تنوع متميز هذا الموسم تحديدًا عن المواسم السابقة، حيث يشهد تقديم أنواع مختلفة من الأعمال الدرامية ما بين التاريخي والكوميدي وأيضا الصعيدي إلى جانب الدراما الاجتماعية، فالجمهور هذا العام على موعد مع موسم دسم متكامل، وأمامه حرية الاختيار بين عدة نوعيات من مسلسلات.

الكوميديا تسيطر بقوة بموسم الدراما الرمضاني ومن أبرز هذه الأعمال الدرامية التي يغلب عليها هذا الطابع وتشكل منافسة قوية بين نجوم الكوميديا الجزء الجديد من مسلسل “الكبير أوي”، حيث قرر أحمد مكي استكمال نجاح المواسم السابقة بتقديم جزء جديد، كذلك تعود دنيا سمير غانم بمسلسل “ جت سليمة “ ويشاركها البطولة محمد سلام وسامي المغاوري، واختارت أيضا يسرا التواجد هذا العام بالكوميديا من خلال مسلسل “ 1000 حمد الله ع السلامة “ ويشاركها بطولته شيماء سيف ومايان السيد ونخبة من النجوم .

تتواجد أيضًا المسلسلات الصعيدية هذا العام بـ 3 أعمال درامية، حيث تقدم نيلي كريم هذا العام دور إمراة صعيدية لأول مرة في مشوارها الدرامي من خلال مسلسل “عملة نادرة “، ومسلسل “حضرة العمدة” بطولة روبي، وكذلك مسلسل “ستهم” وتقوم ببطولته روجينا.

بينما تتواجد الدراما الإجتماعية بشكل مكثف في السباق الرمضاني بعدد كبير من الأعمال الدرامية، ومن أبرزها مسلسل “ضرب النار” والذي تقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز بمشاركة زوجها أحمد العوضي، كذلك تتواجد ريهام حجاج هذا العام بمسلسل “جميلة” ويشاركها البطولة أحمد وفيق وعبير صبري، وتخوض منة شلبي المنافسة من خلال مسلسل “تغيير جو”، كذلك يقدم مصطفى شعبان مسلسل “بابا المجال”، أما منى زكي فتخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل “الوصاية” .