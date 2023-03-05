غزل متبادل بين نادين نجيم و أمل بشوشه .. ما القصة

اتفرج - انت الان تتابع خبر غزل متبادل بين نادين نجيم و أمل بشوشه .. ما القصه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح- هنأت الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة زميلتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لعودتها إلى السباق الرمضاني بعد ان غابت عام.



وتركت أمل بوشوشة تعليقا على بوستر مسلسل وأخيراً الذي نشرته نادين منذ يومين جاء فيه :"مبروك العودة في رمضان أمنياتي لك بكل التوفيق والخير والنجاح".



من جهتها ردت نادين معلقة :"شكراً أمولة و بالتوفيق الك كمان حبيت كتير بوستر العمل الشخصية واضح انها مميزة و بليبقلك كل شي".