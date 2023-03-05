اتفرج- انت الان تتابع خبر سخرية من ياسمين صبري و السبب غريب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت ياسمين صبري سخرية المتابعين بعد نشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، «إنستجرام»، ظهرت فيها معتمدة على تسريحة شعر غريبة عرضتها للسخرية والانتقادات.



وكان الجمهور قد تفاعل مع إطلالة ياسمين صبري في التعليقات، والتي جاء بعضها ساخرًا من تسريحة شعر الفنانة المصرية متسائلين عن سبب اختيارها لهذه الإطلالة.



وكانت ياسمين قد ظهرت معتمدة على تسريحة شعر مرتفعة للغاية من الأمام وهو ما اعتبره البعض أنه لا يتناسب مع ملامحها..