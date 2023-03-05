التريلر الرسمي لفيلم ”خمس جولات” يحقق 2 مليون مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 مارس 2023 01:30 مساءً - حقق التريلر الرسمي لفيلم خمس جولات، 2 مليون مشاهدة بعد عرضه في فترة قصيرة، وسط تفاعل كبير من جمهور الشباب وخصوصًا محبين رياضة MMA، وجمهور الراب.

وعلق الجمهور على التريلر الرسمي لفيلم خمس جولات بشكل إيجابي، وجاءت التعليقات كالآتي.. ده شكله في عظمة كبيرة وبشكل جديد، وعبر آخر قائلًا: فيلم فكرته رايقة، الفيلم ده شكله مختلف وحلو وجديدة الفكرة بتاعته كمان، منتظرين إن شاء الله نتفرج عليه في مول الإمارات.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت الأسبوع الماضي البوستر والإعلان الرسمي لفيلم خمس جولات، في إطار لدعاية الترويجية الأولى، قبل عرضه في السينمات بعيد الفطر المبارك.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات بطولة آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.