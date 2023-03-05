اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي جننت الرجالة بالأسود الشفاف بالكامل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية بدلة ضيقة من اللون البيينك وأسفلها ملابس من اللون الأسود الشفاف حيث كشفت عن حمالة الصدر أيضا بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل هو جمال هو لوك هو شعر كاملة الأوصاف فعلًا.